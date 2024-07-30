Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, boş araziye devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, boş araziye devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontroller sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.