Yaşanan kazada, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. (27) idaresindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 16 AFH 651 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerler çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ağır yaralanarak araç içerisinde sıkışan Ali S., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ali S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle 2 şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.