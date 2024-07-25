Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.MUĞLA (İGFA) - Seçim sonrası birçok projeyi hayat geçiren, “100 Günde Neler Yapılır” sunumunu kamuoyu ile paylaşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçe ziyaretlerine de devam ediyor.

Seydikemer, Ortaca ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras buralarda STK, Muhtarlar ve kamu kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Başkan Aras son ziyaretini Yatağan ilçesine gerçekleştirdi.

Başkan Aras Yatağan ziyaretineKaymakamlık ile başladı ve buradan Yatağan Belediye Başkanlığı’na geçti.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte ilçede gerçekleştirilen projeler ve yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Başkan Aras Cumhuriyet Halk Partisi Yatağan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye BaşkanıMesut Günay ve Cumhuriyet Halk Partisi Yatağanİlçe BaşkanıMehmet Kemiksiz Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Şoförler Odası ve TES-İş ve Maden İş Sendikalarını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra Çarşamba günleri kurulan Yatağan pazarını ziyaret eden Başkan Aras esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.