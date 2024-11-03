Bursa’da bir araç park halindeki araçlara çarptı. O anlar kameraya yansırken sürücü aracı bırakıp olay yerinden firar etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde ara sokaktan hızla ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki onlarca araca çarpıp savruldu. Kaza anı kameraya yansırken, araç sürücüsü ise olay yerinden firar etti. Sabah olduğunda araçlarının kazaya karıştığını fark eden sürücüler tepki gösterdi. Polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde şok oldu. Polis kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.