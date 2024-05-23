Konut sahibi olmak için gereken uygun şartların giderek zayıfladığı ve konut edinme umudunu kaybedenlerin sayısının arttığı dönemde bu duruma çözüm getiren Birliktearsa, geliştirdiği konut edindirme modelleri sayesinde erişilebilir finansman, düşük maliyet ve zamana yayılmış taksit seçenekleri ile vatandaşların ev sahibi olabilmesi için tüm şartları bir araya getiriyor. Kendi evine sahip olmanın herkes için temel bir ihtiyaç olduğu fikrinden hareketle, sektörde yeni bir bakış açısı olması iddiasını dile getiren Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, “Erişilebilir şartlar ile en düşük maliyetle, kaliteli, güvenli konut edindirmek bizim işimiz” dedi.

Birliktearsa, vatandaşların konut hayalini gerçeğe dönüştürmek için gereken tüm şartları bir araya getiriyor. Ev sahibi olmak isteyenler için “Arsadan Hemen Evim” ve “Önce Arsam Sonra Evim” olmak üzere iki ana model geliştiren Birliktearsa, “İnşaat tamamlama sigortası” güvencesiyle herkesin düşük maliyet ile güvenli, sağlam ve nitelikli konut sahibi olması için faaliyetlerini başlattı.

“Herkes ev sahibi olabilsin diye ulaşılabilir şartlar”

Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı alanında yüksek lisans sahibi olan ve başta Arel Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitede verdiği derslerle akademik alanda da birikimini zenginleştiren Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, Birliktearsa’nın hayata geçirdiği sistemin getirdiği yenilikleri, “Ev sahibi olmak isteyenlere hangi avantajlar ve ne tür güvenceler sunuluyor?” sorusuna verilen cevaplarda yer aldığını belirtti.

Yedikardaşlar, sistemle ilgili şu bilgileri verdi: “Birliktearsa fikrini geliştirirken hareket noktamız, kendi evinin sahibi olmanın herkes için temel bir ihtiyaç olduğuydu. Benimsediğimiz bu fikir doğrultusunda hizmetlerimizi “hak” kavramı üzerinden temellendirmeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle, hayata geçirdiğimiz sistemin öncelikli vaadi; huzurla yaşamanız için erişilebilir şartlarda ev sahibi olmanızı sağlamak. Birliktearsa olarak ulaşılabilir şartlar ile ev sahibi olmanın önündeki en büyük engeli ortadan kaldırıyoruz. Çünkü en düşük maliyeti sunmak için konut sahibini projeden itibaren sisteme dahil ediyoruz. Ayrıca, “Finansal Kurumlar” ile oluşturduğumuz iş birliği sayesinde faiz maliyetinin olmadığı bir sistem oluşturduk. Modellerimizde taksitli ödeme imkânı sağladığımız için maliyeti zamana yayıyor ve böylece erişilebilir şartlar sunmuş oluyoruz.”

“En uygun ödeme yöntemleri ile konut edindirme modelleri”

Yedikardaşlar, “’Arsadan Hemen Evim’ modeli, konut sahibi olmak isteyen müşteriden konut maliyetiyle birlikte arsa payının alındığı ve kat karşılığı diye tanımlanan yöntemle, inşaatın Birliktearsa tarafından organize edilerek yapıldığı model. Bu modelde 24 ayın sonunda, konut teslimine başlanıyor. “Önce Arsam Sonra Evim” modelinde ise, müşteriden başlangıçta önce arsa payı bedeli alınıyor. Yaklaşık 12 aylık bir projelendirme süreci sonrasında inşaata başlanıyor ve inşaat maliyetleri hissedarlar tarafından aylık olarak karşılanıyor. Piyasada ‘hak ediş usulü’ olarak da bilinen yöntemin benzeri olan bu modelde her müşteri 36 ayın sonunda, konutlarını yine aynı anda teslim alıyor” dedi. Her iki modelin ortak özelliğini ise: “En düşük maliyetlerle sürecin yürütülerek hem konut sahibi olma ihtiyacının karşılanması hem de kazançlı bir yatırım sağlanması” şeklinde açıkladı.

“Fark oluşturan güvence: İnşaat tamamlama sigortası”

“Birliktearsa’yı rakiplerinden ayıran bir diğer önemli fark ise; ev sahibi olmak isteyenlerin en büyük korkusu olan “inşaatın yarım kalma” riskini ortadan kaldırması” diyen Yedikardaşlar, “Birliktearsa, hissedarlarına “İnşaat tamamlama sigortası” güvencesi sunuyor. Böylece, sigorta güvencesi ile bir yandan konutun zamanında ve sorunsuz teslim edileceğinin garantisi verilirken diğer yandan, Birliktearsa’nın gayrimenkul profesyonelleri tarafından fizibilitesi daha önce yapılan projenin; sigorta şirketi tarafından da gerçekleştirilebilirliği ve müteahhit firmanın yeterliliğinin ikinci kez onaylanmasına imkân tanınmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Birliktearsa Genel Müdürü Sinem Yedikardaşlar, sundukları çözüm modellerinin dönemsel olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Tüm bu süreçte müteahhit firmanın denetimi, tüm yasal süreçler, maliyet kontrolleri gibi bireysel olarak kontrolü çok zor olan alanlarda, şeffaf şekilde denetim, kontrol ve süreç takibi yapıyoruz. Kullanıcıların belli dönemlerde bilgilendirildiği, tüm sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğü bir sistemde, kaliteli ürünü piyasa fiyatının altında sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Birliktearsa konut edindirdiği hissedarın kârlılığını da koruyor”

Gayrimenkul geliştirmenin farklı yetkinlikleri bir arada bulundurmayı gerektirdiğini ve tek bir şirketin her şeyi yapabileceğini iddia etmesinin gerçekçi olmadığını ifade eden Sinem Yedikardaşlar: “Tüm süreci ‘en uygun maliyetler’ ile ve tüm paydaşların kârlılığını da gözeterek yürütüyoruz. Bizim iddiamız; tüm tarafları bir araya getirerek, müşterilerin talep ya da tercih ettiği lokasyonda, birlikteliğin gücüyle, erişilebilir konutlar ürettirmek ve ev sahipliği sorununa çözüm sunmak. Bu noktada finans, üretici, kamu ve alıcı taraflarını bir araya getirdiğimiz modellerimizin gerçekçi çözüm olarak, tercih edilecek ilk adres olacağını biliyoruz” dedi.