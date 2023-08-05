Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi üyelerine ve ailelerine yönelik “Uçurtma Şenliği” gerçekleştirildi. Sille Seyir Tepesi’nde düzenlenen etkinlikte uçurtma uçuran vatandaşlar aileleriyle keyifli bir gün geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi (ENDEM) tarafından “Uçurtma Şenliği” düzenlendi.

Sille Seyir Tepesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte hoş vakit geçiriyoruz. Bu tür etkinlikler bizim birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Böyle nice programlara kavuşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve vatandaşlar da keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, böyle güzel bir etkinliği kendileriyle buluşturduğu için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri ile Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi’nin katkı verdiği etkinlikte dernek üyeleri aileleriyle birlikte uçurdukları rengârenk uçurtmalarla güzel bir hafta sonu geçirmenin keyfini çıkardı.