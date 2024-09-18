Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu olan EIT Urban Mobility’nin 2024 yılı RAPTOR Programı’na dahil oldu.KONYA (İGFA) - Toplu ulaşımda Türkiye’ye örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası projelerde yer alarak şehir içi ulaşımını daima ileri taşımayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu olan EIT Urban Mobility’nin 2024 yılı RAPTOR Programı’na dahil oldu. Şehirlerin kentsel hareketlilik zorluklarına karşı hızlı şekilde çözüm üreten ve test eden bir yarışma olan RAPTOR’da bu yıl Avrupa’dan 13 şehir seçilirken Türkiye’den de Konya seçildi.

Konya’da gerçekleştirilecek projenin kentsel hareketlilik zorluğu; yaya ve bisikletli ulaşımın toplu taşıma ile entegrasyonunu artırmaya yönelik, “Çok Modlu Ulaşım Deneyiminin İyileştirilmesi” olarak belirlendi.

Startup'ların ve KOBİ'lerin, yenilikçi çözümler önermeye davet edildiği projeye 16 yerli ve yabancı startup başvuru yaptı. Başvurular arasında davranış değişikliği alanında yaptığı çalışmalarla tanınan İsveç firması NUDGD birinci oldu.

Konya’da çok modlu ulaşımın teşvik edilmesi için kişiselleştirilmiş bilgilendirme ve davranış tasarımı tekniğiyle birden fazla ulaşım modunu kullanmanın faydalarını göstermeyi amaçlayan projede, anket yöntemi ile ölçme değerlendirmenin yanı sıra teşvik ve farkındalık çalışmaları da yürütülecek. Geçtiğimiz Ağustos ayında çalışmalara başlanan proje 5 ay sürecek.

16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’da 2 bini aşkın şehirle aynı anda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda proje Konyalılara sunuldu. Bu yıl ki teması “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” sloganı ise “Şehri birlikte yaşayalım” olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca Zafer Meydanı’ndaki küp ekrandan, Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından, ATUS web sayfasından ve Konya Mobil Uygulamasından Konya’da seyahat etmenin akıllı ve sürdürülebilir yönleri hakkında detaylı bilgi edinilebilecek.