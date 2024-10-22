Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Konya Kitap Günleri” 1 milyondan fazla kitap, 250 yazar ve 250 yayınevinin katılımı ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Konya Kitap Günleri’nin üçüncü gününde; Yusuf Kaplan, Sevda Türküsev, Dursun Ali Erzincanlı ile birlikte çok sayıda sevilen yazar okuyucularıyla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Konya Kitap Günleri” her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip ediliyor.

Kitapseverler, Selçuklu Kongre Merkezi’nde “Özgürlük İçin Oku” mottosuyla devam eden 11. “Konya Kitap Günleri”nin üçüncü gününde de birbirinden değerli yazarlarla buluştu.

Emel Can “Çocuk ve Kitap”, Fatma Çetin Kabadayı “Masalın Yedi Rengi”, Tayyip Sağ “Şiir Üzerine Sohbet”, Ali Ural “Edebiyatla Tazelenen Hayat”, Prof. Dr. Ahmet Göğercin “Zeki Oğuz’un Öykülerinde Yazın-Yaşam İlişkisi”, Tahir Sakman “Vefatının 30. Yıl Anısına: Mazhar Sakman’ın Türkü Hazinesi”, Vesile Albayrak Sak “Mevlevi Mutfak Kültürü ve Yemek Çeşitliliği”, Doç. Dr. Yılmaz Seçim “Mevlevi Mutfak Kültürü ve Yemek Çeşitliliği”, Peren Birsaygılı Mut “Filistin Direniş Edebiyatının 100 Yıllık Hikayesi”, Ahmet Kuş “Fotoğrafların İzinde Eski Konya”, Doç. Dr. Muammer Ulutürk “Fotoğrafların İzinde Eski Konya”, Yusuf Kaplan “Kitapsız Bir Dünya Kurulamaz”, Burhan Yemiş “Şehir Dergileri”, Ulvi Kubilay Dündar “Bir Dergi Kurmak”, Abdullah Kasay “Bir Dergi Kurmak”, Sevda Türküsev “Toplum ve Aile Üzerinde Medyanın Etkileri”, İbrahim Demirci “Nizar Kabbani’nin Gerilla Bildirilerini Yeniden Okumak”, Murat Göçer “Bir Öykücü Olarak; Gassan Kenefani”, Dr. Yusuf Sami Samancı “Arap Romancı ve Öykücü Gassan Kenefani’de Kahraman Profilleri” söyleşileri ve Dursun Ali Erzincanlı “En sevgiliye” başlığındaki sohbetleriyle kitapseverlerle bir araya geldi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİTAP, YÜZLERCE YAYINEVİ VE ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

1 milyondan fazla kitap, 250 yazar ve 250 yayınevinin katıldığı 11. Konya Kitap Günleri’nde kitap alışverişinin yanında; yazar buluşmaları, imza günleri, söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı dolu dolu bir program kitapseverlerle buluşacak.

KONYA KİTAP GÜNLERİ 27 EKİM’E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Konya Kitap Günleri’nin dördüncü gününde; Fatmanur Uysal Pınar “Öykücünün Dünyası”, Mehmet Kahraman “Öykücünün Dünyası”, Zeynep Sayman “Öykücünün Dünyası, Prof. Dr. Sami Güçlü “Anadolu Mektebi ve Yazar Okuma Programı”, Ahmet Taşağıl “Ötüken’den Anadolu’ya Türk Göçerleri”, Elif Atay “Aile İçi Ayrımcılık”, Saniye Güler Ekik “İlkokulda Eğitime Şiir ve Hikaye ile Nasıl Destek Oluruz?”, Adalet Keleş “Çocukla Okumak Çocukça Yaşamak”, Gökhan Müftüoğlu “Sınav Kazandıran Taktikler”, Anuş Gökce “Kelimelerin Gücü”, Fatma Tutak “Kelimelerin Gücü”, Sadık Gökce “Kelimelerin Gücü”, Mümin Sekman “Başarılı Ol, Başarılı Kal, Başarılı Yap!”, Cemil Paslı “Yazmanın 5N 1K’sı”, Kasım Öztürk “İsrail ve Gazze Şiirleri”, Ömer Lütfi Ersöz “Kur’an ve Sünnet”, Salih Sedat Ersöz “İslam Medeniyeti ve Batı Uygarlığı” ve Prof. Dr. Nurullah Genç “Kelimenin Esrarı” söyleşileri ile kitapseverlerle buluşacak.

“Özgürlük İçin Oku” mottosuyla düzenlenen 11. Konya Kitap Günleri, 27 Ekim’e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edebiliyor.