Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ümitalan mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik yavaşladı.

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Yetkililer yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, özellikle İnegöl istikametinden Bursa istikametine giden tüm sürücülerin Ümitalan mevkiine geldiklerinde çok dikkatli ve yavaş seyretmelerini önerdi.

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Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK