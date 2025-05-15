Saat 15.46’da yaşanan sarsıntı, başta Ankara ve Kayseri olmak üzere çevre illerde paniğe yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından ekiplerin hemen sahaya çıktığını ve olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

Depremin ardından uzmanlar, bölgedeki fay hatlarına dikkat çekti. Deprem bilimci Haluk Eyidoğan, Tuz Gölü’nün kuzey kıyısından Şereflikoçhisar’a kadar uzanan diri fay hattının zaman zaman benzer sarsıntılara neden olduğunu belirtti. Eyidoğan, bu büyüklükteki depremlerin hasar vermesinin beklenmediğini ancak geniş bir alanda hissedilmesinin doğal olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal ise bölgedeki deprem potansiyelinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, “Konya içinden geçen 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var” dedi. Cihanbeyli civarındaki fayların aktif olduğuna dikkat çeken Pampal, hem Konya hem de Ankara çevresinde çok sayıda aktif fay bulunduğunu ve daha büyük depremlerin de yaşanabileceğini söyledi.

Türkiye’nin depremden muaf bir bölgesi olmadığını vurgulayan Pampal, Tuz Gölü fay hattının bin yılı aşkın süredir kırılmadığını ve kırılması halinde 7.5 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem oluşturabileceğini ifade etti. “Bu tür depremler sürpriz değil, hazırlıklı olunmalı” uyarısında bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin büyük ihtimalle Tuz Gölü Fay Zonu içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, bölgenin Türkiye’nin nispeten daha sakin bölgelerinden biri olduğunu da ekledi.