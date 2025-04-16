Kulüp sporcuları son olarak taekwondo, jimnastik ve kick boks yarışmalarında aldıkları başarılarla Meram gençliğinin gururu oldular. KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyespor, sporun farklı branşlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk başarı haberi Muğla’dan geldi. 12-14 Nisan 2025 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Meram Belediyespor’un milli sporcuları büyük bir başarıya imza attı.

54 kg’da yarışan Milli Sporcu Abdullah Dönmez ve 53 kg’da mücadele eden Milli Sporcu Saliha Küçüksolak, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak kürsüye çıkmayı başardı.Öte yandan Meram Belediyesporlukickboksçu Ayşe Ebrar, kazandığı altın madalya ile ilçeye gurur yaşattı. 8-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks Şampiyonasından altın madalya ile döndü.

AYNI BAŞARI RÜZGARI JİMNASTİK BRANŞINDA DA ESTİ

Okullar arası Konya Artistik Jimnastik Yarışmaları'nda Minikler A ve B kategorilerinde mücadele eden Meram Belediyespor sporcuları, hem bireysel hem de takım olarak önemli dereceler elde etti.Minikler B Kategorisi Takım ikinciliği ile takım halinde başarıya ulaşan sporcular, ferdi sıralamada da göz doldurdu.

Yarışmada, kulüp sporcularından Ece Sarı; birinci, Eslem Öykü Tekin;ikinci, AmineAkbulakda üçüncü oldu. Minikler A Kategorisi’nde ise Meramlı minikler zirveyi kimseye bırakmadı.

Hem takım halinde Konya birinciliğini elde ettiler, hem de ferdi sıralamada şu başarıları kaydettiler:Sude Naz Ekinci; birinci, Defne Açiksöz;ikinci, Zeynep Hira Bıyıklı ile SidelyaRavza Kaya;üçüncü oldular. Kulüp jimnastikçileri Minikler A Kategorisinde ise takım halinde birinci oldular.

