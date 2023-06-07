Selçuklu Belediyesi’nin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından olan ve çocuklara trafik bilincini küçük yaştan itibaren aşılayan Trafik Eğitim Parkı dönem sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’i ağırladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve trafik bilincini gelecek nesillere aşılayan Trafik Eğitim Parkı dönem sonunda protokol heyetini ağırladı.



Trafik Eğitim Park’ında dönem sonu ziyareti gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozyüce ve beraberindeki heyet eğitim alan öğrencilerin keyifli anlarına ortak oldu.

Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim alan çocuklarla birlikte etkinliklere katılan heyet, eğitim alan çocuklara katılım sertifikalarını da takdim etti.

Trafik Eğitim Parkı’nın çok önemli bir göreve sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, söz konusu parkın yıl boyunca eğitimlerini sürdürdüğüne vurgu yaparak, "2022-2023 yılında hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri verilen eğitimlerde 36 okulumuzdan 5 bin 830 ilkokul 4.sınıf öğrencimiz faydalandı. Burada eğitim alan öğrencilerimize, eğitim veren emniyet mensuplarımıza ve çocuklarını bize emanet eden değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğin duyarlı ve bilinçli neslini hep birlikte yetiştirmek için bu gayret ve özenle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.