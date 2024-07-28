Avrupa’nın en büyük kelebek bahçesi ve Konya’nın önemli turizm destinasyonlarındanolan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yerli ve yabancı ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatıyorKONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve uluslararası alanda da dikkat çeken Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hafta sonlarının yoğun ilgi gören mekanları arasında yer alıyor.

Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaretçi ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 45 farklı türde onbinlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tüm Türkiye başta olmak üzere yurt dışından da önemli ölçüde ilgi gördüğünü söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehrin tarihi ve kültürel anlamdaki zenginliğinin yanında Konya Tropikal Kelebek Bahçemizle turizmi çeşitlendirmiş durumda olduğunu belirterek, "Tropikal bir iklimi ziyaretçilerimize sunduğumuz bahçemizin her mevsim ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Bahçemizde yıl başından itibaren 283 bin 405 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladık. Dünya’nın farklı yerlerinden getirdiğimiz kelebeklerle ziyaretçilerimize birbirinden farklı türleri sunmuş oluyoruz. Bahçemize gelen ziyaretçilerimiz kelebeklerin yaşam döngüsüne tanık oluyor. Bu anlamda herkesi kelebeklerin bu mucizevi yaşam serüvenine tanıklık etmek için bahçemize bekliyoruz.” diye konuştu.

Bahçeye gelen ziyaretçiler ise hayal ettiklerinin çok ötesinde bir mekan olduğunu söyleyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bahçe, Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.