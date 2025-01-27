Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Binanın altında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gözaltındaki mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahve işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. Konya Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslar daha sonra Konya Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA