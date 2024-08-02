Konya Büyükşehir Belediyesi İller Arası Okçuluk Turnuvası 37 ilden 480 sporcunun katılımıyla başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Spor Konya Projesi” kapsamında düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası heyecanı başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okçuluk sporunun köklü geleneğini yaşatmak ve genç yeteneklere fırsatlar sunmak amacıyla böyle büyük ve anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak son yıllarda spora ve spor altyapısına yaptıkları yatırımlarla Konya’nın spor şehri kimliğine katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, turnuvaya ülkemizin farklı bölgelerinden katılım sağlayan tüm sporculara başarılar diledi.

Organizasyonla ilgili görüşlerini paylaşan genç okçular da turnuvanın çok güzel olduğunu ifade ederek, hedeflerinin milli takıma girerek şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.

37 İLDEN 480 SPORCU KATILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Konya İller Arası Okçuluk Turnuvası, Selçuklu Cumhuriyet Sahası’nda çocuk, genç ve büyükler kategorilerinde düzenleniyor. Turnuvanın ilk gününde çocuk kategorilerinde müsabakalar düzenlenirken gençler ve yetişkin kategorileri ise Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

37 ilden toplam 480 sporcunun makaralı ve klasik yayda yarıştığı organizasyon Pazar günü sona erecek.