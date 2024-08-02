Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde Altur firmasına ait İstanbul Havalimanı’na işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Servis içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16ç15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde meydaan geldi. Altur Turizme ait Murtaza Yıldırım kontrolündeki 34 LON 661 plakalı servis minibüsü, otoyolda ilerlediği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde ve çevresinde bulunan kişileri çıkartmak için çalışma yaparken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Yassıören mevkiinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Araçtan çıkartılan işçiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.