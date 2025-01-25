Çökme öncesi binadan yayılan gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ekibi ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna ilişkin bilgi edinildi" dedi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu iki kişi sağ olarak çıkarıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu üçüncü kişi de sağ olarak kurtarıldı.

Enkaz altında kalan iki kişi için çalışmalar gece boyunca sürdü.

Ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

Ekiplerin çalışmaları günün ilk ışıklarında da devam etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Enkazda olduğunu düşündüğümüz 2 kişiye ulaşmak için sabaha kadar çaba harcadık ama şu saat itibariyle ulaşamadık." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Enkaz altındaki 5 kişinin de Suriye uyruklu bilgisini veren Bakan Yerlikaya, 3 kişinin sağ olarak enkazdan kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Diğer 2 kişiye ulaşmak için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, olay bölgesinde toplam 962 personel ve 216 aracın görev yapmakta olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, binanın alt katında açılan balıkçıya ait iş yerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddialarla ilgili de şöyle konuştu:

"Az önce kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız, az önce başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız geldiler. Onlar da bizim gibi olay yerine geldi.

Buna sebebiyet ne olduğunu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Ayrıca idari tahkikatta başlatıldı. O da bir yandan devam edecek.

Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var. İçerideki canlara ulaşmak az önceki ambulansın sesi gibi sesi duymak."

Tüm iddiaların üzerine gidileceğini belirten Yerlikaya, "Her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Bakın kusur, ihmal, ne varsa, bunların her birinde mutlaka ve mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak." dedi.

Bakan Yerlikaya, enkaz altından zaman zaman çıkan dumanlarla ilgili de "Burası sobalı bir bina. İtfaiye ekiplerimiz de gereken müdahaleyi yaptı." dedi.

Arama kurtarma köpeklerinin de enkazda olduğunu, zorlu bir çalışmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burası sobalı bir ev olduğu için arkadaşlarımızın ifade ettiği, tabanında, odun ve kömürün olduğu yerde bir tutuşma var.