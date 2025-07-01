KONYA (İGFA) - 12 tesiste binlerce öğrenciyi buluşturan Karatay Yaz Spor Okulları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz tatili sunarken; sportif yeteneklerini geliştirmeleri için de önemli bir fırsat sağlıyor.

Karatay Belediyesi tarafından her yıl geleneksek olarak düzenlenen “Karatay Yaz Spor Okulları” bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla başladı. Karataylı çocukların yaz tatilini sağlıklı, verimli ve aktif bir şekilde geçirmesini amaçlayan organizasyon; aynı zamanda spor alanında yetenekli çocukların keşfedilmesine de katkı sunuyor.

10 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM İMKANI

Voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, tenis, basketbol ve okçuluk olmak üzere 10 farklı branşta verilen eğitimler, 12 spor tesisinde, alanında deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülüyor.

Bu yıl Karatay Yaz Spor Okulları’na toplam 6 bin 300 öğrenci katıldı. Karatay Belediyesi’nin diğer yaz okulları da dahil edildiğinde bu sayı 10 bini aşıyor. Spor Okulları’nda eğitimler ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Branşlarında yetenekli olan öğrenciler, Karatay Belediyesi Spor Kulübü’ne geçerek daha profesyonel bir eğitim sürecine dahil olabilecek.

KILCA: HER ÇOCUĞUMUZ BİR CEVHER, ONLARI KEŞFETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, spor okulları ile çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Başkan Kılca, “Spora, çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yaz Spor Okullarımızda eğitimler başladı” dedi. Bu yıl 12 farklı tesiste, 10 branşta toplam 6 bin 300 öğrencinin eğitim aldığını belirten Kılca, diğer yaz okullarıyla birlikte bu yaz 10 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını dile getirdi.

Geleceğe yatırım yaptıklarını aktaran Hasan Kılca, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Her biri ayrı bir cevher olan evlatlarımızı keşfetmek ve onlara en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Karatay Belediyesi Spor Kulübümüz, yaz boyunca tüm eğitim sürecini yakından takip edecek. Amacımız; çocuklarımızın her alanda başarılı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Çocuklarını spora teşvik ederek kurslarımıza gönderen ailelerimize de teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak, çocukların yeteneklerini keşfetmek ve onlara en iyi imkanı sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”