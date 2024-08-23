Konya Büyükşehir Belediyesi, Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde bulunan ve yeşil alana isabet eden binalarda kamulaştırma çalışmaları sonrası yıkım çalışmalarına başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar, çevre ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan çok kıymetli bir şehir olduğunu belirterek, bu konuda şehre değer katan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine başlandığını kaydeden Başkan Altay, “Bir yandan yeşil alanlarımızın artırılmasına katkı sağlarken bir yandan da riskli bina stoğunu azaltarak, şehir merkezimizi rahatlatıyoruz. Meydan Evleri arkasındaki çalışmalarımız tamamlandığında yeşil dokuyu artırarak şehrimizin güzelliğine güzellik katmış olacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde yeşil alana isabet eden ve riskli durumdaki 5 binanın ardından kamulaştırma çalışmaları tamamlanan 5 bina için de daha yıkım çalışması başlattı. Meydan Evleri arkasındaki alanda tahliye işlemlerinin ardından gerçekleştirilecek yıkımlar sonrası yapılacak çalışmalarla yeşil dokunun artırılması hedefleniyor.