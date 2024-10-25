Köpeğiyle birlikte bin 700 metreden atladı

Fethiye Ölüdeniz’de gerçekleştirilen 24. Uluslararası Hava Oyunları Festivali’ne katılan Manisalı öğretmen 26 yaşındaki Yasin Oflaz ’Badem’ isimli köpeğiyle Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü ile uçuşlar yapan Yasin Oflaz, 24. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Fethiye Ölüdeniz’e geldi. Oflaz, köpeği Badem ile uçuş yapmaya karar verdi. Oflaz teleferikle çıktığı Babadağ’ın 1700 metrelik pistinde hazırlıklarını tamamlayıp yolcu kabinine Badem’in kelepçelerini bağlayarak havalandı. Ölüdeniz’in eşsiz manzarasında 45 dakika köpeğiyle gökyüzünde uçuş yapan Oflaz, sorunsuz şekilde Belcekız Plajı’ndaki hava oyunları pistine alkışlar arasında iniş yaptı. Köpeğiyle uçuşunu yamaç paraşütü kamerasıyla görüntüleyen Oflaz, köpeğinin gökyüzündeki sakinliğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA