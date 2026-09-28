Operasyon kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada ayrıca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile birlikte Orhan Aksüt, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan İskender Balcı’nın, fon iddialarıyla gündeme gelen Özata Denizcilik’in yönetim kurulu üyeliğinden kısa süre önce ayrıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında Özgür Akayoğlu’nun yanı sıra Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun’un gözaltına alındığı bildirildi.

BANKA MÜDÜRÜ DAHİL 6 GÖZALTI

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.