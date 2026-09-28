Mahalle genelinde hayata geçirilen "Her sokağa kamera" projesi sayesinde asayiş olayları bitme noktasına gelirken, tedirginlik yerini tamamen huzura bıraktı. Eskiden kafeterya olarak işletilen ve tekinsizliğiyle bilinen 24 dönümlük alan, emniyet teşkilatının girişimleriyle Polis Evi lokali ve halı saha olarak bölge halkının kullanımına sunuldu.

Yapılan bu dokunuşla birlikte, sadece Pınarbaşı sakinleri değil, Bursa'nın dört bir yanından gelen vatandaşlar için güvenli bir cazibe merkezi yaratıldı. Mahalleli kadınlar, geçmişte gündüzleri bile girmeye korktukları alanlarda artık gece saatlerinde dahi tek başlarına rahatça vakit geçirebildiklerini belirterek yaşanan değişimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Ticari kazanç değil, vatandaşa hizmet odaklı"

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun, emniyet teşkilatının destekleriyle hizmete giren halı sahanın belirli saatlerde mahalleli gençlerin kullanımına tahsis edildiğini söyledi. Dursun, bu tesislerin ticari bir kaygı güdülmeden, tamamen vatandaşa kalıcı hizmet sunma amacıyla işletildiğinin ve fiyatların mahalle sakinlerinin bütçesini sarsmayacak seviyede tutulduğunun altını çizdi.

Muhtar Dursun'dan mahalleye 3 yeni hizmet çağrısı

Bölgenin çehresini değiştirecek yeni kamu yatırımları için de kollarını sıvayan Muhtar Mehmet Dursun, önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın mahalleye tahsis ettiği ve mevcut Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın temizleterek 15-20 araçlık otoparka dönüştürdüğü 1 dönümlük alan için hazırladıkları projeleri paylaştı.

Başkanlara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Dursun, bölgeye kalıcı eserler bırakmak istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Erkan Başkanımızın kreş konusunda bizlere bir sözü vardı. Hayırseverlerimizin de desteğiyle Pınarbaşı'na bir kreş istiyoruz. Ayrıca mevcut Alacahırka Sağlık Ocağı'nı da bu 1 dönümlük alana taşımak için var gücümle mücadele edeceğim. Hedefimiz; kreş, sağlık ocağı, PTT şubesi ve mahalle muhtarlığını aynı noktada toplayarak vatandaşlarımıza çok daha erişilebilir ve güzel bir hizmet sunmak."