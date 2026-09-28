Dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın, geçmişte Enver Altaylı tarafından tehdit edildiği ileri sürüldü. İddiaya göre Sınav, yaşadıklarını bir tanığına “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın, dizinin formatını değiştireceğiz’ dedi” sözleriyle anlattı.

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi’nden ayrılma gerekçesini uzun yıllar kamuoyuyla paylaşmamış, konuyla ilgili sorulara net bir yanıt vermemişti. Sınav’ın “Bu sır benimle mezara gidecek” sözleri ise yıllarca merak konusu olmuştu. Aradan geçen sürenin ardından, diziden ayrılışının arkasında tehdit olduğu yönünde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100’de katıldığı canlı yayında söz konusu tehdidin Enver Altaylı’dan geldiğini öne sürdü. Burhan, iddiasını olaya doğrudan tanıklık ettiğini belirttiği bir kişiyle yaptığı görüşmeye dayandırarak, “Bugün bizzat olayın şahidiyle görüştüm” ifadelerini kullandı.

"ENVER ALTAYLI BENİ TEHDİT ETTİ"

İddiaya göre Osman Aksu, Avcılar’da bulunan bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın yaşadıklarını anlattığı bir görüşmeye şahit oldu. Aksu’nun anlatımına göre Osman Sınav, şu ifadeleri kullandı: “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.’ dedi.” Bu sözler, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin yıllardır süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Aynı anlatımda Osman Sınav’ın yardım istediği Tahsin Sena’nın da dikkat çeken bir yanıt verdiği öne sürüldü. İddiaya göre Sena, “Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez.” sözleriyle Sınav’a doğrudan yardımcı olamayacağını söyledi.