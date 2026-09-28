Özdemir, Peker ve ailesinin yakın zamanda Türkiye’ye dönebileceğine işaret ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Peker için daha önce kullandığı “ülküdaşımızdır” ifadesini hatırlattı. Özdemir, Peker’i “değerli bir dava ve gönül adamı” olarak nitelendirirken, “Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır” dedi. Türkiye’ye dönüş için henüz resmi bir tarih ya da hukuki sürece ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan MHP Genel Merkezi’nde Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. MHP tarafından kamuoyuna duyurulan görüşme, parti açıklamasında “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” olarak tanımlandı.

Görüşmenin ardından Sedat Peker de sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.