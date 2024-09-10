Bakırköy'de Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Paşa Türk'ün yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Paşa Türk, “Köpeğe tecavüz etmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim. Avukatımı istiyorum” şeklinde konuştu. Duruşmada Paşa Türk'ün avukatı ise, “Müdafilik yapmak istemiyorum, dosyadan azil talep ediyorum,” dedi.

4 Haziran’da Bakırköy'de ağaçlık bir alanda Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Paşa Türk'ün yargılanması Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sanık Paşa Türk SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukatlar, şikayetçi Özlem Sönmez ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada ifadesi alınan Paşa Türk, köpeği beslediğini ve olayın yalan olduğunu savundu. Şunları söyledi: “Olaya konu köpek benim köpeğimdir. 3 yıldır besliyorum, inşaatta yanımda dururdu. Köpeğe tecavüz etmedim, görüntülerdeki kişi ben değilim. O gün inşaatta oturuyordum. Avukatımı istiyorum.”

Sanık Türk'ün avukat talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından atanan avukat, “Müdafilik yapmak istemiyorum, çekilmek istiyorum. Dosya içeriğinden haberim yoktu,” diyerek dosyadan azil talep etti.

Alice'in sahibi Özlem Sönmez, köpeğin 2020 yılından beri kendisinin kontrolünde olduğunu ve üç kez tecavüze uğradığını belirtti. Şunları söyledi: “Alice’i bulduğumda hamileydi ve doğum yaptı. 2020 yılında sabah erken saatlerde köpeği ve bebekleri beslemeye çıktığımda köpeği göremedim. Kameralardan bu şahsın köpeği götürdüğünü gördüm. Savcılığa bu görüntüleri sundum. Bir hafta sonra Florya civarında köpeği kanlı buldum ve veterinere götürdüm. Aynı şahıs köpeği bir yıl sonra tekrar kaçırdı, kamera kayıtlarından tespit ettik. Köpeğin yerini değiştirmemize rağmen yine buldu ve görüntülerde bu şahıs olduğunu tespit ettik. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.”

Tanık Koray Düşova, sabah saat 09:00 civarında köpeğin hareketlendiğini ve sanığın ağaçlar arasında çırılçıplak olduğunu gördüğünü belirtti. Şunları ekledi: “Sanık elinde iple köpeği tutuyordu ve götürmeye çalışıyordu. Beni fark ettiğinde harabeye kaçtı. Videoyu açtım ve köpeğe tecavüz mü ediyorsun dedim. 'Sanane lan' dedi, yürümeye devam etti. Videoyu kapatıp sopa aradım, kendisine müdahale etmek istedim. Engebeden aşağı indi ve giyindi, köpeği hala yanında götürüyordu.”

Mahkeme, tanık beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanığın avukatı eşliğinde savunmasının alınması ve görüntülerin incelenmesi için 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne ertelendi.

İddianamede: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran 2024'te Paşa Türk'ün Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, Bakırköy Veteriner İşleri Şefliği tarafından hazırlanan raporda, hayvanın cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi. Paşa Türk’ün ‘hayvanlara cinsel saldırı’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.