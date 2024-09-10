Gölcük Belediye Konservatuarı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, 2024 -2025 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak başvurular, 4 Ekim Cuma günü sona erecek. Yetenek sınavı başvuruları; Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi, 623. Sokak’ta bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Gölcük Konservatuarı binasında yapılacak.

HANGİ BRANŞLAR VAR

Klasik Türk Müziği Bölümü (ud, keman, ney), Türk Halk Müziği Bölümü (bağlama), Batı Enstrümanları Bölümü (gitar, piyano), Şan Bölümü (THM şan, TSM şan) branşlarında yetenek sınavları uzman eğitmenler tarafından yapılacak. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler ise kayıtlarını tamamlamaları sonrasında eğitime başlayacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gölcük Belediye Konservatuarı’nda Klasik Türk Musikisi Bölümü-Türk Halk Musikisi Bölümü-Şan Bölümü-Batı Enstrümanları Bölümü başvuruları için aranan şartlar arasında; 11 yaşında olmak, kayıtların açıldığı ilk gün itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak, giriş sınavı için yapılacak mülakatta başarılı olmaları, ses, diksiyon, kulak gibi özellikler yönünden musiki bölümlerine uygun bulunmak. (Şan Bölümüne giren adaylar şarkı veya türkü söyleyebilecek)

İSTENİLEN BELGELER NELER?

Gölcük Belediye Konservatuarı’nda Klasik Türk Musikisi Bölümü-Türk Halk Musikisi Bölümü-Şan Bölümü-Batı Enstrümanları Bölümü başvuruları için istenen belgeler ise şöyle; “Nüfus cüzdan örneği, öğrenim durum belgesi (diploma veya örneği, tasdikname, öğrenim durumu belgeleri, sertifika, çalıştığı iş yerinden belge), 4 adet vesikalık fotoğraf, Konservatuar Müdürlüğü’nden alınacak form ve dilekçe (18 yaşından küçük öğrencilerin formları velisi tarafından doldurulup imzalanacak), Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak sabıka kaydı. (Öğrenci olanlar ve resmi iş kurumunda çalışanlar hariç) Kayıt işlemleri için bilgi almak isteyenler, 0 262 412 88 47 numaralı telefonu mesai saatleri içinde arayabilirler.