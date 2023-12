Keçiören ilçesinin Kafkaslar Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sularında evinden okula gitmek için çıkan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalarak ağır yaralanmıştı. Olay sonrasında Tunahan Yılmaz, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıya uğrayan öğrencinin babası, olayın yaşandığı günü anlattı.

Halil Yılmaz, yaşanan olayı şu sözlerle paylaştı:

"Ben sabah 6 çeyrek civarı işteydim, iş yerim biraz uzak olduğu için beni 09.30 sıralarında okul müdürümüz aradı. Acil Sanatoryum Hastanesi'ne gitmemi söyledi. Ben de 'Hayırdır' dedim. O da bana 'Tunahan köpek saldırısına uğradı, acil gitmeniz lazım' dediler. Beni daha sonra yolda tekrar aradılar, Hacettepe'ye sevk oldu diye. Ben Hacettepe'ye geldim. Yer olmadığı için o anlık alamadılar. Sanatoryum'a gittim, orada ambulansa bindirilirken gördüm çocuğumu. Çocuğum paramparça gitti, çocuğumun vücudunun çoğu yerinde et kalmamış yemişlerdi çocuğumu. Tüm yetkililere sesleniyorum; can mı gitmesi lazım. Bir ağaç dikin, kaç yılda yetişiyor bu ağaç. Hayvanseverlere de sesleniyorum; şu anda Türkiye'de hayvan sevgisi insan sevgisinden öne geçmiş durumda. Türkiye hangi çağda? Burası Türkiye'nin başkenti değil mi? Bağlum çok ıssız bir yer değil ki. Annesi çok rahatsız olduğu için o gün götüremedi. Ablası götürecekti, 'Ben kendim giderim abla, yakın zaten' dedi. İnşaatta çalışan bir insanım, Sakarya'dan geleli yaklaşık bir buçuk ay oldu. Benim çocuğum 150 TL ile Yağcılar'dan 2 kilometre Akyazı'ya yürüme gittiler. Köpeğin yavruları var diye mama almışlardı. Çocuklarım o kadar hayvan canlıdır, insan canlıdır. Kesinlikle saygısızlık yapmazlar. Kesinlikle benim çocuğum hayvana yok tekme attı, o oldu bu oldu. 9 yaşında çocuk hayvana nasıl tekme atsın. Öyle bir şey yok. Böyle haberler çıkıyormuş. İnsan üzülüyor. Benim canım yandı, kimsenin de canı yanmasın. İnşallah bundan sonra bir çözüm bulunur. Yeter ki can gitmesin. Allah kimseye evlat acısı vermesin, evladını o şekil hiç göstermesin"

Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Keçiören ilçesindeki sokak köpekleri saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın üzerine ciddiyetle gidildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya, " Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini paylaştı.

Çocuğumun çok doku kaybı var

Yılmaz, oğlunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "Yoğun bakımda makineye bağlı bir şekilde şu anda, bilinci kapalı. Tunahan'ın çok doku kaybı var. Çocuğumun sağlam bir yeri yok. Şu an sırtının kanaması durduruldu. Kollarında eksiklik var, bacaklarında eksiklik var, kafatasında komple eksiklik var, yüzlerinde eksiklik var. Yani kulakları falan, vücudu hep sargılı zaten" dedi.