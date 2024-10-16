Bursa’nın İznik ilçesinde 2022 yılında yapılan köprünün yıkım kararı köylüyü isyan ettirdi. Vatandaşlar köprünün yıkımına karşı çıkarken acilen bu karardan dönülmesini istediler.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi Karasu Deresi üzerine yapılan köprünün BUSKİ tarafından yıkılmasına karar verildi. İş makinaları ile köprünün bulunduğu alana giden ekipler köylülerin tepkisi ile karşılaştı.

İki yakayı birleştiren köprünün yıkılması ile tarlalarına gitmek isteyen köylüler ile diğer yakada yaşayan 20 hanenin mağdur olacağı ifade edilirken vatandaşlar "Biz bu köprünün genişlemesini talep ederken şimdi yıkım kararı ile şok olduk" dediler. Bölge sakinlerinden Ahmet Katı "Burayı yıkacaksınız da ne olacak. Biz burada 11 hane mağduruz. Bu köprü yıkılırsa her gün çocuğumu 4,5 kilometre okula götürmem gerekecek. Bir ekmek almak için 9 kilometre yol gidip geleceğim. Allah rızası için insan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben bu köprünün yıkılmasını anlamıyorum gerçekten biz bu köprüyü istiyoruz, kime gidilecekse gidelim. Bizi mağdur etmeyin" dedi.

Evinin önünden BUSKİ ekiplerine seslenen bir kadın ise " Allah aşkına ya adam gibi bir köprü yapın. Yaşlısı var, sakatı var. Bizim evimize ambulans ve itfaiye nasıl gelecek. Bizim kapımıza onlar gelemez" dedi.