Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılı yatırım programına alınan Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası yapım işi ihalesi 23 Haziran’da yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı yatırım revizyon programına dahil edilen Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, 7 bin 304 metrekare alanda, 54 yatak kapasitesiyle inşa edilecek. Ek hizmet binası içerisinde; 15 poliklinik, 3 genel 1 lokal ameliyathane, kadın doğum, endoskopi, yoğun bakım üniteleri ve acil bölümleri yer alacak. 7 bin 304 metrekare alanda yapılması planlanan ve Körfezlilere hizmet verecek olan Devlet Hastanesi EK Hizmet Binası yapım işi ihalesi 23 Haziran 2023 tarihinde saat 11.00’da E-İhale ile gerçekleştirilecek.