Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Sahili’nde hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nü ziyaret etti. Her fırsatta 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nü ziyaret ettiğini belirten Başkan Söğüt, "Bu projeyi hayata geçirirken gerçekten heyecan doluyduk. Bugün bine yakın üyesiyle sizlerle burada oturup sohbet etmek çok güzel. Sizlerin önerileri, fikirleri bizler için kıymetli. Her biriniz ilçemize emek veren, buranın güzelleşmesini isteyen insanlarsınız. O yüzden sizlerin fikir ve önerileri bizler için önemli" ifadelerini kullandı.

Yarımca Çınaraltı Sahili’nde hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde ikramlardan yararlanırken, seminer, geziler, sabah sporu ve sağlık taraması gibi aktivitelere de katılıyor.