Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, alt ve üstyapı için 1 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi’nde bölgedeki STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Aşıklar Otağı’nda gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında AK Parti ilçe Başkanı Nurettin Okutan da katıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda STK temsilcilerinden ve partililerden gelen talep ve önerileri de tek tek not alan Başkan Söğüt, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Söğüt, “Altyapı zor ve zahmetli bir iş ancak ilçenin geleceği için yapılması gerekliydi. Büyükşehir belediyesi ve İSU ile birlikte ekiplerimiz zorlu çalışma gerçekleştirdi. Toplamda 1 milyar TL’lik yatırım yaptık. Tozu, çamuru derken vatandaşlarımız da büyük sıkıntı çekti. Çok şükür atlattık. Ufak tefek bazı noktalar kaldı onlara da hızlıca müdahale ediyoruz. Altyapı tamamladığımız noktaların çoğunda elektrik hatlarını da yer altına aldık. Dekoratif aydınlatmalar ile caddelerimizi prestijli hale getirdik" diye konuştu.