Onlarca yıllık planlama ile Balıkesir’in ana sorunlarından birine daha kalıcı bir çözüm üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Güre’deki ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için çalışmaları başlattı. Çalışmalarının başlamasıyla birlikte vidanjör ücretleri de kaldırıldı.

Arıtma tesisinin inşasının önündeki en büyük engel olan yer problemini kamulaştırmalarla çözüme kavuşturan Yücel Yılmaz, bölgeye 1 milyar 300 milyon lira değerindeki “Altınoluk Doğu - Güre İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Atık Su Şebeke İnşaatı” projesini kazandırıyor. Proje sahası içerisinde hafriyat ve yol çalışmaları ile tesise giden yollarda çalışmalar başlatıldı.

26 bin 956 metreküplük kapasitesiyle 200 bin kişinin atık suyunun arıtılacağı ileri biyolojik arıtma tesisinin yanı sıra 205 kilometre uzunluğunda atık su şebeke hattı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tesiste standartlara uygun şekilde arıtılmış suları 3 bin dönüm zeytin ve yeşil alan sulamasında kullanacak.

Bölgenin kanayan yarası olan altyapı derdine de deva olmak için çalışmaları başlatan Başkan Yücel Yılmaz, ayrıca ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi çalışmalarının başlamasıyla birlikte vidanjör ücretlerini de kaldırdıklarını söyledi.