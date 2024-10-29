Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 101. yıl dönümünde coşkuyla kutlanırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü törenleri Kaymakam uğur Kalkar’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlama töreni ise Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ali Uysal, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, ilçe müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan programda; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Kalkar’ın konuşmasının ardından ortaokulu öğrencileri tarafından gösteriler gerçekleştirildi. Jimnastik gösterilerinin ardından da sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından halkoyunları ekibi, gösterilerini gerçekleştirdi. Hep birlikte söylenen türküler ve Türk bayraklarının dalgalandırılması sonrasında tören sona erdi.