Körfez’de sabah mesaiye başlayan ve gece saatlerine kadar çalışan belediye ekipleri, işlek cadde ve yaşam alanlarında belirli aralıklarla yıkama çalışması gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tütünçiftlik bölgesinde Ağadere ve Tuğrul Caddesi’nin kesişme noktası olan viyadük altı ve bağlantı noktalarında yıkama çalışması gerçekleştirdi. Süpürge araçları caddeleri dolaşırken, ekipler de yıkama çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, her hafta farklı bölgelerde çalışmaların devam edeceğini belirtti.