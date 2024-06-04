Körfez’de önceliğin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Mevcutta devam eden Barbaros Mahallesi’ndeki dönüşüm hamlemiz var. Kabakoz için de girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Körfez’de vatandaşların vakit geçirip, nefes alabilecekleri yeni alanlar oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Söğüt, yeni dönemde önceliklerinin kentsel dönüşüm olacağını söyledi. Söğüt, "Mevcutta devam eden Barbaros Mahallesi’ndeki dönüşüm hamlemiz var. Vatandaşlarımızın taşınacağı evler tamamlanma noktasında, sadece iç tefrişatları kaldı. Kabakoz için de girişimlerimiz sürüyor. Orada da dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.