Kocaeli'de ulaşımda yeni dönemin kapısını aralayacak Körfezray Metro Hattı'nda çalışmalar sürerken, vatandaşları bilgilendirmeye yönelik toplantılar da başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yüklenici firma, kadınlara yönelik paydaş katılım toplantılarına Körfez ilçesinde başladı. Daha önce muhtarlarla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının ardından bu kez kadınlara özel program düzenlendi. Körfez Belediyesi'nin 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda firma yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi. Programda proje detayları paylaşılırken, katılımcılar sorularını doğrudan yetkililere yöneltme imkanı buldu.

Çevresel etkiler için önlem planı devrede

Toplantıda; Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı boyunca oluşabilecek gürültü, toz ve ulaşım kaynaklı olumsuzluklara karşı çeşitli önlemler alınacağı belirtildi. Toz oluşumunu azaltmak amacıyla düzenli sulama yapılacağı, gece çalışmalarında ise yeterli aydınlatma sağlanarak güvenliğin ön planda tutulacağı ifade edildi.

Vatandaşla sürekli iletişim sağlanacak

Proje süresince etki alanında bulunan muhtarlıklara şikayet kutuları yerleştirildiği, ayrıca iletişim bilgilerini içeren afişlerin asıldığı bildirildi. Ayrıca, vatandaşların telefon ve e-posta yoluyla öneri ve şikayetlerini iletebileceği, bilgilendirme toplantılarının süreç boyunca devam edeceği kaydedildi.