Gölcük Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde gerçekleştirilecek üstyapı çalışmaları nedeniyle 11 Mayıs tarihe kadar cadde trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Gölcük Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde üstyapı imalatı gerçekleştiriliyor. Planlanan çalışmalar doğrultusunda, Koca Yusuf Caddesi araç trafiğine geçici süreyle kapatıldı ve ulaşım akışı alternatif güzergahlar üzerinden, kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinde de geçici düzenlemelere gidildi. Buna göre; 683, 681, 670, 680, 682, 710, 710S ve SH10 numaralı hatlar belirlenen alternatif güzergâhlar üzerinden hizmet vermeye devam edecek.

Çalışmalar 11 Mayıs'a kadar devam edecek

Koca Yusuf Caddesi üzerinde gerçekleşecek üstyapı imalat çalışmaları bugün saat 09.30'da başladı ve 11 Mayıs Pazartesi günü saat 05.30'a kadar devam edecek. Çalışma süresince sürücülerin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle hatırlatılırken, yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına alternatif güzergahların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.