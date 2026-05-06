Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası muhtevasında trafik güvenliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla, 'Bir Kural, Bir Ömür' etkinliği düzenlendi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde kurulan kontrol noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulundu. Etkinlik kapsamında trafik bilincini artırmaya yönelik broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası süresince ilçede benzer bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Etkinliklerde bu yılın temasının 'Bir Kural, Bir Ömür' olduğunu vurgulayan görevliler, trafik kurallarına uymanın sadece bireysel değil, toplumsal güvenlik açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.