Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğini incelemeye İzmir Büyükşehir İZSU’dan heyet geldi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan ve mayıs ayı başında ilk çamur çekimine başlanılan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesinde ülke genelinden farklı kurumların incelemeleri devam ediyor.

İzmit Körfezi’ni devasa bir akvaryum haline getirecek Dip Çamuru Temizleme Projesi kapsamında 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak.

Sadece İzmit Körfezi’ni değil Marmara ve ona bağlı denizleri de yakından ilgilendiren projeye farklı kurumlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU’dan teknik heyet, projeyi incelemek ve bilgi almak için Kocaeli Büyükşehir’e konuk oldu.

İZMİT KÖRFEZİ DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından teknik heyet çeşitli incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünden teknik heyet Kocaeli’ye gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Proje Kontrol Teşkilatı ve İZSU teknik heyetinin katılımıyla projenin teknik konuları hakkında toplantı yapıldı. Daha sonra İZSU heyeti Dip Çamuru Temizleme Gemisi, Dozajlama Ünitesi ve Susuzlaştırma Tesisinde teknik incelemelerde bulundu. Saha incelemelerinde heyete teknik bilgiler aktarıldı.

120 MİLYON DOLARLIK PROJE

Hatırlanacağı gibi Marmara’yı ölmekten kurtaracak proje başladı. Körfez’de yıllardır birikmiş çamurun içinde yer alan azot, fosfor ve kurşun temizlenecek.

5 yıl sürecek projenin maliyeti 120 milyon dolar. 656 futbol sahası kadar büyük bir alanda temizlik yapılacak. Marmara Denizinde yaşanan müsilaj felaketinin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir, İzmit Körfezi’ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesini TÜBİTAK ve üniversitelerle hazırladı.