Havaların güzelleşmesiyle birlikte parkları daha yoğun kullanmaya başlayan çocuklar için harekete geçen Çayırova Belediyesi, ilçedeki parklarda bulunan oyun gruplarında detaylı yıkama çalışması başlattı. Parklarda düzenli olarak yürütülen temizlik çalışmalarına ek olarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, oyun gruplarını dip bucak temizliyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki tüm parklarda bulunan oyun gruplarının detaylı şekilde temizleneceği ve çalışmaların belirli bir program çerçevesinde sürdürüleceği belirtildi. Çayırovalılar ise yapılan temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

