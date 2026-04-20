Büyükçekmece Köy Enstitüleri'nin 86. kuruluş yıl dönümü, aydınlanmanın ve üretim kültürünün izlerini taşıyan etkinliklerle kutlandı.

Köy Enstitüleri'nin 86. kuruluş yıl dönümü, Büyükçekmece'de aydınlanmanın ve üretim kültürünün izlerini taşıyan etkinliklerle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde emekli ilkokul öğretmeni Süheyla Ercen'in el emeği eserlerinden oluşan sergi ile Atatürk ve Cumhuriyet sevdasıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu ve Lüleburgaz Çağdaş Öğretmenler Korosu'nun sahne aldığı 'Aydınlanma Işıkları' konseri sanatseverlerle buluştu.

Aydınlanma Mirası, sergi ve konserle yaşatıldı

Köy Enstitüleri'nin aydınlanma meşalesini ve üretim disiplinini meslek hayatı boyunca rehber edinen emekli ilkokul öğretmeni Süheyla Ercen, yılların birikimini 'El Emeği, Göz Nuru: Bir Cumhuriyet Öğretmeninin Sergisi'nde sanatseverlerle paylaştı. Sergide yer alan her bir eser; sabrın, titizliğin ve 'üretmeden duramayan' köklü eğitim geleneğinin bir yansıması olarak öne çıkıyor. Tamamı Süheyla Ercen tarafından hazırlanan ürünler, yalnızca birer el işi değil; aynı zamanda üretme azmini ve öğrenme tutkusunu yansıtan özgün çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Serginin ardından gerçekleşen 'Aydınlanma Işıkları' konserinde ise Atatürk ve Cumhuriyet sevdasıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu ile Lüleburgaz Çağdaş Öğretmenler Korosu sahne aldı. Yılların birikimini ve emeğini sahneye taşıyan koro üyeleri; türküler, ezgiler ve içten performanslarıyla beğeni toplarken, giydikleri özel kostümlerle birlikte sahnede görsel bir şölen sundu. Konser finalinde Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Nurcan Kalaycı ve Selahattin Öner, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner tarafından emeği geçenlere plaket takdim edildi.