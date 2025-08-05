İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlığı da mitinge ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Genel Başkan Dervişoğlu’nun mesajlarının altını çizdi ve “Bu tarihi mitingde dile getirilen her cümlenin Türk milletinin vicdanında ve hafızasında karşılık bulduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, partinin devletin bekası ve milletin birliği konusundaki kararlılığı vurgulandı.

“İhanet Süreci Yeniden mi Başlıyor?”

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında TBMM çatısı altında yeniden gündeme gelen sözde “çözüm sürecine" sert tepki gösterdi. “Bugün Meclis’te bir komisyon kuruluyor. Adına ‘Terörsüz Türkiye’ diyorlar. Biz bu süreci tanıyoruz. Adını da, sonucunu da biliyoruz. Bu milletin sırtına saplanan hançerin parçası olmayacağız!” diyerek sürecin arkasındaki niyete dikkat çekti. Dervişoğlu, İmralı ve Kandil merkezli planlara karşı da, “İmralı’daki katilin telkinleriyle Meclis’te komisyon kurmaya kalkıyorlar. Türk milletinin iradesiyle dalga geçiyorlar. Bu topraklarda bir daha açılım olmaz, olamaz!” dedi. Konuşmasında siyasetin milletin vicdanıyla yapılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, “Bizim ortağımız bu meydandadır! Komisyonumuz Türk milletidir! Vicdanımız onun vicdanı, aklımız onun aklıdır!” sözleriyle partinin durduğu yeri güçlü şekilde ifade etti.

Gerçek Gündem: Geçim Mücadelesi

Mitingde yalnızca siyasi gündem değil, ekonomik sıkıntılar da dile getirildi. Çiftçilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken Dervişoğlu, “Üreten cezalandırılıyor, ithalatçı ödüllendiriliyor” dedi. Gençlerin yaşadığı mağduriyetleri hatırlatarak, “Sınavları çalınmış, hayalleri kırılmış bu gençliğe borcumuz var” ifadelerini kullandı. Esnafın yaşadığı krize de değinen Dervişoğlu, “Kepenk kapanıyor ama hükümet hâlâ enflasyonla mücadele ettiğini söylüyor” diyerek iktidarı eleştirdi.

“Bu Bir Sevr Varyantıdır”

Sözde çözüm süreci adı altında Türkiye’ye dayatılan yapıyı “Sevr’in yeni bir varyantı” olarak tanımlayan Genel Başkan, “7 bine yakın teröristin serbest bırakıldığı bu yeni yapı, bir Sevr varyantıdır. Bu planlara teslim olmayacağız”dedi. Dervişoğlu, geçmişte açılım sürecine destek verenleri de hedef alan açıklamasında, “Sırası gelecek diyorsunuz ya… Evet! Sırası gelecek ve bu millete hesap verecek!” diyerek sert bir çıkış yaptı. Konuşmasını tamamlayan Dervişoğlu, “Türkiye sahipsiz değil, bu millet yalnız değil! Bu meydan yalnızca Bursa’nın değil; Cumhuriyet’in, bağımsızlığın, namusun sesidir. Birlikte başaracağız!” dedi.

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’nin bölünmesine yol açacak her adıma karşıyız.

Türk milletinin birliğine ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlıyız.

Terörle müzakere değil, mücadele edilmesini savunuyoruz.

Milletimizin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun arkasındayız.

Bu yürüyüş, milletin iradesine sahip çıkanların yürüyüşüdür.

Bu duruş, Cumhuriyet’in ve vatanın bekasına sahip çıkanların duruşudur.