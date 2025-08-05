Sakarya’nın Geyve ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Epçeler Mahallesi mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yayılmaya başlayan yangının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazöz sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçilerek yangın, yayılmadan söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.