İstanbul Beylikdüzü’nde park nedeniyle 2 sürücü arasında başlayan tartışmaya olay yerinden geçen polis ekipleri müdahalede bulundu. Tarafları ayırmaya çalışan polis ekipleri 1 şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde park nedeniyle 2 sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Taraflar arasında bir süre devam eden tartışma esnasında oradan geçen polis ekipleri olaya müdahalede bulundu. Taraflar arasındaki tartışmanın dozu yükselince bir süre sonra sürücü, polis ekiplerinin yanında diğer sürücüye saldırdı. O esnada polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına aldı. Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Park nedeniyle başlayan ve tarafların birbirine saldırmasıyla devam ettiği o anlara polis ekiplerinin müdahale ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.