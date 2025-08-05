Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik çevre eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çocuk Hakları Birimi tarafından çocuklara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. Bu yılki etkinliklerde, “Tek Kullanımlık Plastik: Vazgeçilmez mi?” başlığı altında iklim farkındalığı sunumları yapıldı. Dört oturum şeklinde düzenlenen ve yaklaşık 60 çocuğun katıldığı programda, tek kullanımlık plastiklerin çevre ve insan sağlığına olan zararları detaylı şekilde anlatıldı.

Sunumlar, çocukların günlük hayatta sıkça karşılaştığı pipet, pet şişe, plastik poşet, kâğıt bardak gibi ürünler üzerinden hazırlandı. Bu ürünlerin doğada çözünme süreleri, doğaya ve canlılara verdiği zararlar interaktif öğrenme yöntemleriyle aktarıldı. Çocuklar, sunumlar sırasında çevre dostu alternatifleri keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliklerde oyunlaştırılmış içerikler, soru-cevap bölümleri ve eğitici örneklerle çocukların aktif katılımı sağlandı. Çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de iklim krizine karşı bireysel sorumluluklarını fark etti.

“Çocuklara iklim bilinci kazandırmak, sürdürülebilir bir geleceğin temelidir” yaklaşımıyla hayata geçirilen etkinlikler, “Plastiksiz Temmuz” ruhunu yansıtarak çevre farkındalığı yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre eğitimleriyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.