Ege'de art arda meydana gelen depremler büyük bir korkuyu da beraberinde getirdi. Santorini Adası'ndaki Athinios limanında, sürekli sismik aktivitenin yanı sıra daha güçlü bir deprem veya adadaki volkanın uyanması korkusuyla insanlar adayı terk etmeye başladı.

Turistlerin gemi ve feribotlarla adadan ayrılmaya başladığı ve limanda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Kalabalık arasında zaman zaman da gergin anların yaşandığı belirtildi.

Yolcu Taşımacılığı İşletmeleri Derneği Başkanı Dionysis Theodoratos, yaptığı açıklamada, dernek üyelerinden hiçbirinin Santorini'deki trafiğin artması nedeniyle feribot bilet fiyatlarına zam yapmadığını ve ek feribot seferleri için yeni planlar yapıldığın açıkladı.