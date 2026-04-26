Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda titizlikle üretilen terminatör böcekler, Bursa ve Bilecik illerinde zararlının yoğun olarak görüldüğü çam ormanlarına bırakılıyor. Doğanın kendi döngüsünden ilham alan bu mücadele yöntemi sayesinde, Calosoma böcekleri çam kese böceklerini avlayarak zararlının yayılımını kontrol altına alıyor.

Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında uzman ekip tarafından planlı şekilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde hem üretim hem de doğaya salım faaliyetlerinin, doğal denge yeniden tesis edilene kadar aralıksız devam edeceği açıklandı.