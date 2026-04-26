Elbeyli Üzümspor takımının başında bulunan Engin Akbaşlı, adeta kulübün her şeyini tek başına üstleniyor. Başkanlık görevini yürüten Akbaşlı, aynı zamanda teknik direktörlüğünden malzemeciliğine, temizliğinden yazı işlerine, transferinden saha düzenine kadar her detayla bizzat kendi ilgileniyor. Köy takımı olarak mütevazı imkanlarla yoluna devam eden Elbeyli Üzümspor, Süper Amatör Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Takım, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi veriyor.

Yıllar öncesinden, atalarından ve dedelerinden miras kalan kulübü yaşatmak için çalıştığını söyleyen Engin Akbaşlı, '2014 yılında kulübün başına geldim. Maddi durumlardan dolayı malzemecilikte yaptık, başkanlıkta yaptık. Yeri geldi, cebimizden parada harcadık. Teknik direktörlükten tutun da takımın her şeyine ben koştum. Yeri geldi formaları yıkadım, yeri geldi topları taşıdım yeri geldi saha kenarlarından talimatlar verdik' dedi.

Futbolcu Mustafa Demirhan ise, 'Yıllardan beri Elbeyli Üzümspor takımında oynuyorum. Engin başkanımızdan çok memnunuz. Bize desteklerinden ve katkılarından dolayı ona minnettarız. Bir köy takımını bu seviyelere getirmesi büyük bir başarıdır. Engin başkan her işe koşuyor canını dişine katıyor. Yeri geliyor malzeme topluyor, yeri geliyor başkanlık yapıyor, yeri geliyor hocalık yapıyor' dedi.