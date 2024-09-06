Bursa-Sakarya sınırındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis Hattı'na yaptığı ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, hızlı bir müdahale başlattı.

Yangına, Bursa İznik Orman İşletme Müdürlüğü ve Adapazarı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, çok sayıda itfaiye ve jandarma personeli sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına havadan destek vermek üzere 2 helikopter gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, toplamda 13 araç ve 32 personelle çalışmalara devam ediyor.

Söndürme çalışmaları sürerken, ekiplerin yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için yoğun bir çaba gösterdiği bildiriliyor. Yangının sebebine ilişkin incelemeler ise devam etmekte.