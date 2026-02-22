Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikle birlikte trafik cezalarında kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Yeni yasayla para cezaları yükseltilirken, özellikle korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla daha sert ve caydırıcı yaptırımlar devreye alındı.

Faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara 46 bin lira ceza

Buna göre, ilgili belediyeden gerekli çalışma izni veya ruhsatı almadan yolcu taşımacılığı yapanlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ruhsatta belirtilen faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara 46 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca aracını tescil amacı dışında kullanan sürücülere ve buna göz yuman araç sahiplerine de 20 bin lira idari para cezası verilecek.

İzinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Aynı kuralın bir yıl içinde yeniden ihlal edilmesi durumunda uygulanacak cezalar iki katına çıkarılacak. Sürücü belgelerinin geri verilebilmesi için ise kesilen tüm idari para cezalarının ödenmiş olması gerekecek.

"Mücadelede kararlıyız"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, söz konusu düzenlemeye destek verdiklerini ifade ederek korsan taşımacılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Yasal olarak çalışan esnafın vergi ve ruhsat bedellerini ödediğini vurgulayan Yiğiner, korsan taşımacılığın ciddi vergi kaybına yol açtığını ifade etti. Yeni düzenlemenin caydırıcılığı artıracağını dile getiren Yiğiner, ehliyete el koyma süresinin daha da uzun olması gerektiğini savundu.

Yiğiner, “Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Herkes kendi işini yapmalı. Esnafımızın emeğini ve ekmeğini korumak zorundayız” dedi.

“Korsan taşımacılık güvenli değil"

Korsan taşımacılığın sadece ekonomik değil, güvenlik açısından da risk taşıdığına dikkat çeken Yiğiner, vatandaşların kim olduğunu bilmedikleri kişilerin araçlarına binmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan taksici esnafına da çağrıda bulunan Yiğiner, müşteri memnuniyetinin artırılması gerektiğini ve yolcu seçmenin yanlış olduğunu belirtti.